Ermittlungen zu Brüsseler Anschlägen von 2016 abgeschlossen

Die Ermittlungen zu den blutigen Brüsseler Terroranschlägen vom März 2016 sind abgeschlossen. Die zuständigen Ermittlungsrichter übergeben ihre Ergebnisse nun an die belgische Staatsanwalt, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Insgesamt 13 Menschen würden verdächtigt, mit dem Doppelanschlag mit 32 Toten in Verbindung zu stehen, erklärte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage.