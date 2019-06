Inzwischen 43 Tote nach Bergwerkeinsturz im Kongo

Nach dem Einsturz von Teilen eines Bergwerks im Kongo ist die Zahl der Getöteten auf 43 gestiegen. Dies sagte der Gouverneur der Provinz Lualaba im Süden des Landes, Richard Muyej, am Freitag. Zuvor sprach er von 36 Toten. Die Suche nach Überlebenden werde voraussichtlich am Freitagnachmittag eingestellt, sagte Muyej. Teile der Kupfermine in der Provinz Lualaba waren am Donnerstag eingestürzt.