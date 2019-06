In einer Rechtskurve kam ein Motorradfahrer (41) laut Polizei auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und zu Sturz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend im Grazer Bezirk Andritz frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Gegen 17:30 Uhr fuhr der 41-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Motorrad auf der Wienerstraße stadtauswärts in Richtung Norden. In einer Rechtskurve kam er laut Polizei auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und zu Sturz.