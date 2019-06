Deutscher Motorradlenker bei Unfall in OÖ gestorben

Ein 57-jähriger deutscher Motorradlenker ist am Donnerstag nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Ortsgebiet von Eberschwang in Oberösterreich im Krankenhaus verstorben. Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis wollte am Donnerstagnachmittag mit seinem Pkw zu einem Mehrparteienhaus abbiegen und dürfte dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben.