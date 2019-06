Zwei vermisste 80-jährige Deutsche in Tirol geborgen

Ein Ehepaar aus Deutschland ist in Kitzbühel von einer Wanderung nicht zurückgekehrt und wurde schließlich am Donnerstag um 4.45 Uhr von der Bergrettung im unwegsamen Gelände im Bereich der Kröpflalm geborgen. Ein Gastwirt sorgte sich um seine Gäste und verständigte die Einsatzkräfte, da das Paar in der Nacht noch nicht zurück war.