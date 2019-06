Guggenberger warnt in Diözese Gurk vor Verzögerung

Der Kärntner Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger hat bei einer Betriebsversammlung, die in der Diözese Gurk-Klagenfurt in Form einer Messe stattfand, davor gewarnt, die Probleme der Diözese dadurch lösen zu wollen, dass man auf Verzögerung setze. Das würde die Zahl der Austritte weiter in die Höhe treiben, so Guggenberger am Mittwoch.