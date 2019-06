Niederösterreichischer Landtag beschloss Budget für 2020

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) bezeichnete den Entwurf für 2020 in seiner Budgetrede am Dienstag als einen weiteren Schritt in die richtige Richtung: "Wir steuern klar auf einen ausgeglichenen Haushalt 2021 zu." Wie bereits in den Vorjahren nehmen 2020 die Ausgaben für Gesundheit, Soziales und Pflege erneut rund 50 Prozent des Landesbudgets - also etwa 4,5 Milliarden Euro - ein. Auch Herausforderungen wie dem Klimawandel sowie dem Älterwerden der Gesellschaft seien mit dem Voranschlag Rechnung getragen worden, betonte Schleritzko.