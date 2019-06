Gefährlicher Vulkan in Papua-Neuguinea stieß Aschewolke aus

Der Vulkan Ulawun in Papua-Neuguinea, der als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt gilt, hat am Mittwoch Asche ausgestoßen. Die vulkanische Aktivität habe in der Früh begonnen, nachdem es zuvor ein Grollen und einen leichten Ausstoß gegeben habe, sagte Leo Porikura von der örtlichen Katastrophenschutzbehörde.