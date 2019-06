Kashoggis Verlobte fordert internationale Untersuchung

Die Verlobte des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat eine internationale Untersuchung in dem Fall gefordert. Die von Saudi-Arabien geführten Ermittlungen seien nicht rechtens, sagte die Türkin Hatice Cengiz am Rande der Sitzung des UNO-Menschenrechtsrats am Dienstag in Genf.