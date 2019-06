Arbeiter in Tirol von Lkw gegen Maschine gedrückt

Ein 28-Jähriger ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Eben am Achensee in Tirol schwer verletzt worden. Ein Lkw-Lenker war mit seinem mit Asphalt beladenen Fahrzeug rückwärts in eine Baustelle gefahren. Dabei dürfte er die vom 28-jährigen gelenkte Arbeitsmaschine übersehen haben. Es kam zur Kollision, der 28-Jährige wurde durch die Ladekante gegen die Bedienarmatur der Maschine gedrückt.