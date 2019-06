Vermisster Wiener Wanderer in Obersteiermark tot aufgefunden

Ein seit Mitte Juni vermisster 62-jähriger Urlauber aus Wien ist bei einem Wanderunfall ums Leben gekommen. Der Mann war offenbar schon am 11. Juni am Loser im steirischen Ausseerland rund 200 Meter abgestürzt und ums Leben gekommen. Suchaktionen mit Hubschraubern und Hunden blieben erfolglos. Erst am Montag entdeckte ein Forstarbeiter den Verunglückten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Wiener verstarb bei Wanderunfall. Er war seit Mitte Juni vermisst worden. © Huemer

Der Wiener hatte sich in einer Gästepension in Altaussee (Bezirk Liezen) eingemietet und soll laut Landespolizeidirektion während seines Urlaubes keinen näheren Kontakt zum Unterkunftgeber gesucht haben. Am Dienstag, dem 11. Juni in der Früh dürfte der Mann alleine zu einer Wanderung auf den Loser aufgebrochen sein. Nachdem der Zimmerwirt schließlich bemerkte, dass der 62-Jährige drei Tage lang nicht in die Gästepension zurückgekommen war, alarmierte er die Polizei.