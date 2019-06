Kletterer im Mariazellerland von umfallendem Baum verletzt

Ein Kletterer ist am Dienstag beim Zustieg zur Steiganlage "Spielmäuer" nahe Mariazell in der Obersteiermark von einem umfallenden Baum getroffen worden. Laut dem Roten Kreuz wurde der 39-Jährige am Rücken verletzt. Sein Begleiter konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten. Der Baum war offenbar völlig unerwartet und aus nicht bekannter Ursache umgefallen, hieß es in einer Aussendung.