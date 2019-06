Malaysia schloss hunderte Schulen wegen giftiger Dämpfe

Wegen giftiger Dämpfe sind in Malaysia hunderte Schulen und Kindergärten geschlossen worden. Mindestens 75 Menschen seien wegen Atemproblemen und Erbrechens in Krankenhäuser eingeliefert worden, erklärte der Regierungschef des südlichen Staates Johor, Sahruddin Jamal, laut der amtlichen Nachrichtenagentur Bernama am Dienstag.