Ibiza-Affäre: Detektiv fehlt bei Kremser Verleumdungsprozess

In Krems steht ab Mittwoch jener Sicherheitsberater unter anderem wegen Verleumdung vor Gericht, der den Begleiter der angeblichen Oligarchen-Nichte im Ibiza-Video ausgebildet haben will. Der mit Spannung erwartete Auftritt des Detektivs selbst fällt allerdings ins Wasser. Der Mann wird laut Gericht nicht als Zeuge in der Wachau erscheinen, sondern per Video zugeschaltet werden.