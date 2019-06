SPÖ will Finanzierungsgesetz zur Ganztagsschule zustimmen

Die SPÖ will den Initiativantrag von ÖVP und FPÖ, mit dem die Nachmittagsbetreuung von Schülern gesichert werden soll, im heutigen Unterrichtsausschuss widerwillig unterstützen. "Wir werden zustimmen, aber es schmeckt mir nicht", so Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid vor Journalisten. Die SPÖ wird deshalb einen Abänderungsantrag einbringen, in dem sie u.a. einen rascheren Ausbau fordert.