Tanja Pru?nik neue Präsidentin des Künstlerhauses

Die Kärntner Slowenin Tanja PruÅ¡nik ist am Montag zur neuen Präsidentin der Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs gewählt worden. Sie steht damit als erste Frau an der Spitze des 1861 gegründeten Künstlerhaus-Vereins, hieß es in einer Aussendung.