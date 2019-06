Innsbrucker Fiakerpferde bekommen wohl hitzefrei

Weil in der Tiroler Landeshauptstadt am Dienstag Temperaturen über 32 Grad Celsius vorhergesagt worden sind, dürfen die Fiakerpferde wohl im Stall bleiben. Ein Genehmigungsbescheid der Stadt Innsbruck für Fiaker sehe vor, dass ab diesem Grenzwert die Pferde hitzefrei bekommen, hieß es am Dienstag seitens der Stadt Innsbruck.