Johnson unterstreicht Drohung mit Brexit ohne Deal

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May hat der frühere Außenminister Boris Johnson seine Entschlossenheit bekräftigt, den Brexit notfalls auch ohne Vereinbarung mit der EU durchzusetzen. "Mein Versprechen ist, aus der EU zu Halloween am 31. Oktober auszutreten", sagte Johnson in einem Interview mit BBC News.