Russland wieder mit Stimmrecht unter Europarats-Abgeordneten

Russland erhält nach fünfjähriger Unterbrechung sein Stimmrecht in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) zurück. Das Gremium verabschiedete bei einer Sitzung in Straßburg eine entsprechende Resolution. Mit dem Votum wurde in der Nacht auf Dienstag die Voraussetzung für den Verbleib Russlands in der paneuropäischen Länderorganisation geschaffen.