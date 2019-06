Bus kippte im Bezirk Neunkirchen um: Zwei Verletzte

Beim Ausweichen vor einem entgegenkommenden Fahrzeug ist Montagmittag ein Linienbus bei Pichl in der Gemeinde Zöbern (Bezirk Neunkirchen) über eine rund drei Meter hohe Böschung gekippt. Der 62-jährige Lenker und die einzige Insassin im Alter von 61 Jahren erlitten Verletzungen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen.