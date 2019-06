Vieles neu im Ars Electronica Center in Linz

Das Ars Electronica Center in Linz hat seine Ausstellungen nun komplett erneuert. "AI x Music", "Mirages & Miracles" und das neue Kinderforschungslabor wurden am Montag vorgestellt und ergänzen in den oberen Stockwerken die bereits eröffneten Ausstellungen im Untergeschoß zum Thema "Compass - Navigating the Future".