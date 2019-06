Zwei "Eurofighter" in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt

Zwei "Eurofighter" der deutschen Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern nach einer Kollision abgestürzt. Das teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Worten eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt.