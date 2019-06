Russisches Militär hält Manöver ab

Das russische Militär will mit einer groß angelegten Übung seine Einsatzfähigkeit im Kampf gegen Terroristen testen. Es solle überprüft werden, ob die Sicherheit in der zentralasiatischen Region gewährleistet sei, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu zum Auftakt der Manöver am Montag in Moskau. Diese Region sei "ernsthaften terroristischen Bedrohungen" ausgesetzt.