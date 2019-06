Trump reist nach G-20 zu Nordkorea-Gesprächen nach Seoul

US-Präsident Donald Trump wird sich Ende dieser Woche bei einem Besuch in Südkorea mit Präsident Moon Jae-in über das weitere Vorgehen im Streit um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm beraten. Im Anschluss an den G-20-Gipfel in Japan werde Trump am Samstag nach Seoul weiterreisen, teilte Moons Büro am Montag mit.