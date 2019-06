Klimavolksbegehren präsentierte zentrale Forderungen

Die Initiatoren des österreichischen Klimavolksbegehrens haben am Montag im Wiener Volksgarten ihre vier zentralen Forderungen präsentiert. Gefordert wird etwa, dass Klimaschutz in die Verfassung aufgenommen wird sowie eine Verkehrs- und Steuerreform. Im Herbst soll die Unterstützungsphase starten, erreichen will die Initiative zumindest 100.000 Unterschriften, sagte Leiterin Katharina Rogenhofer.