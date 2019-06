Erneute Demo Tausender in Georgien gegen Regierung und Putin

Inmitten der wachsenden Spannungen zu Russland sind in Georgien am Sonntag den vierten Tag in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie zogen in der Hauptstadt Tiflis vor das Parlamentsgebäude und legten dabei teilweise den Verkehr lahm.