Zwei Tote nach Pkw-Zusammenstoß im Bezirk Baden

Auf nasser Straße ist ein 46-jähriger Pkw-Fahrer am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen auf der L161 in Reisenberg (Bezirk Baden) ins Schleudern geraten und mit dem entgegenkommenden Auto einer 25-Jährigen kollidiert. Die Lenker verstarben laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die beiden Personen, die sich jeweils allein in den Kfz befanden, waren mit großer Wahrscheinlichkeit nicht angegurtet.