Staaten Südostasiens sagen Plastikmüll im Meer den Kampf an

Die Südostasiatische Staatengemeinschaft (Asean) hat sich auf schärfere Maßnahmen gegen Plastikmüll im Meer verständigt. Die zehn Staaten verabschiedeten bei ihrem Gipfel in Bangkok am Sonntagabend eine entsprechende Erklärung. Umweltschützern zufolge fehlen jedoch konkrete Ziele und ein Zeitplan. Zudem bezieht die Einigung nicht die massiven Plastikmüll-Importe in die Region mit ein.