Großeinsatz bei der Suche nach zwei Jugendlichen in Tirol

In Tirol werden seit Samstag zwei Jugendliche vermisst. In Lienz ist ein 16-Jähriger nach einer Wanderung nicht nach Hause gekommen, in Wildschönau (Bez. Kufstein) ist ein 14 Jahre altes Mädchen abgängig. Die Polizei und Hilfsorganisationen standen am Sonntag in beiden Fällen im Großeinsatz.