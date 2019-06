Junger Migrant von "Sea-Watch"-Rettungsschiff evakuiert

Ein junger Migrant an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3", das seit 10 Tagen auf einen Landehafen wartet, ist als medizinischer Notfall von der italienischen Küstenwache evakuiert worden. Damit sinkt die Zahl der Migranten an Bord auf 42. "Wir appellieren erneut an die Politik: Diese Farce muss beendet werden, dieses Leiden muss beendet werden", so die deutsche NGO "Sea-Watch" auf Twitter.