Kinderzimmer in Linz geriet in Brand

Ein Kinderzimmer in einem Linzer Mehrparteienhaus ist am Samstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Zuvor soll es laut Schilderung eines der Kinder einen Knall gegeben haben, ehe das Feuer ausbrach. Die 47-jährige Mutter konnte sich, ihre beiden Söhne und die Tochter rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.