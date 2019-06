Mahrer gegen geplanten Auftritt eines Salafistenpredigers

ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer hat den für Sonntagabend in Wien geplanten Vortrag des bosnischen Salafisten-Predigers Safet Kuduzovic scharf kritisiert. "Salafismus hat in Österreich keinen Platz, so wie jede andere Form des Extremismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat", so Mahrer am Sonntag.