Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul

In der türkischen Millionenmetropole Istanbul haben zur Neuwahl des Bürgermeisters am Sonntag die Wahllokale geöffnet. Schließen sollen sie um 16.00 Uhr MESZ. Erste Teilergebnisse werden am Abend erwartet. Rund zehn Mio. Wahlberechtigte sind zum Urnengang aufgerufen. Insgesamt treten vier Kandidaten an. Die Wahl gilt auch als Test für die Demokratie in der Türkei.