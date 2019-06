Fünf Menschen bei Verkehrsunfall im Pongau verletzt

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Goldegg auf der Pinzgauer Straße (B311) zum Teil schwer verletzt worden. Zwei von ihnen, ein 73-jähriger Kuwaiter und seine 69-jährige Ehefrau schweben in Lebensgefahr. Auch ein dreijähriges Kind musste samt seinen Eltern zur Behandlung ins Spital gebracht werden, berichtete die Polizei.