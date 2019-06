Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul

In Istanbul sind die Wähler am Sonntag (ab 07.00 Uhr MESZ) erneut an die Urnen gerufen, um ihren Bürgermeister zu wählen. Die erste Wahl vom 31. März war auf Druck der türkischen Regierung annulliert worden, nachdem Ekrem Imamoglu von der oppositionellen Republikanischen Volkspartei (CHP) sie knapp gewonnen hatte.