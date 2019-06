Präsidentin warnt vor weiteren Ausschreitungen in Georgien

Nach den Ausschreitungen in der georgischen Hauptstadt Tiflis mit vielen Verletzten hat Präsidentin Salome Surabischwili vor weiterer Gewalt gewarnt. Sie sei bereit, mit allen politischen Kräften zusammenzuarbeiten, um ein öffentliches Einvernehmen zu erzielen, erklärte sie in einer vom Präsidialamt am Samstag verbreiteten Mitteilung. Die "politische Polarisierung" im Land müsse verringert werden.

© APA (AFP)

Es sei leicht zu erraten, wer ein Interesse an Spannungen und einer Destabilisierung Georgiens habe, sagte sie, ohne Russland anders als in früheren Äußerungen direkt zu erwähnen.

Bei den Protesten in der Nacht auf Freitag wurden mehr als 200 Menschen verletzt. 52 von ihnen lagen auch am Samstag noch in Krankenhäusern, wie georgische Medien berichteten. Mehr als 300 Demonstranten wurden festgenommen. Tausende Menschen hatten versucht, das Parlament zu stürmen. Sicherheitskräfte hinderten sie daran. Eine weitere große Demonstration am Freitagabend blieb weitgehend friedlich. Am Samstagabend sollte wieder demonstriert werden.

Auslöser war der Besuch einer russischen Delegation bei einer Tagung von Vertretern aus christlich-orthodoxen Ländern. Bei dem Treffen hielt der Duma-Abgeordnete Sergej Gawrilow von der Kommunistischen Partei eine Rede vom Platz des Parlamentspräsidenten aus. Es gab bei vielen Menschen die Sorge, dass Moskau mehr Einfluss in Georgien nehmen könnte. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind höchst angespannt. Es gibt keine diplomatischen Beziehungen mehr. 2008 führten Russland und Georgien einen kurzen Krieg gegeneinander.

Russland will als Reaktion auf die Ausschreitungen ab dem 8. Juli für eine bestimmte Zeit keine Passagiermaschinen mehr von Russland in die Südkaukasus-Republik fliegen lassen. Reiseveranstaltern werde empfohlen, keine Flüge und Touren mehr in die frühere Sowjetrepublik anzubieten, hieß es in einem am Freitag von Präsident Wladimir Putin unterzeichneten Dekret. Die Südkaukasus-Republik ist beliebt bei russischen Touristen. Ein Aussetzen der Flüge würde vor allem die Wirtschaft der Ex-Sowjetrepublik treffen.