Sieben Tote nach Gebäudeeinsturz in Kambodscha

Nach dem Einsturz eines Rohbaus in Kambodscha ist die Zahl der Toten auf mindestens sieben gestiegen. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Das siebenstöckige Gebäude war am frühen Morgen im Urlaubsort Sihanoukville eingestürzt.