Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwarz wurde vor einem Jahr nach St. Pölten versetzt © APA

Der neue Nuntius in Österreich, Erzbischof Pedro Lopez Quintana, erwartet ein Ergebnis der apostolischen Visitation der Diözese Gurk-Klagenfurt noch vor dem Sommer. Die anschließende Veröffentlichung bezeichnete er in einem Interview mit der "Presse am Sonntag" als "wahrscheinlich". Schließlich sei auch öffentlich gemacht worden, dass die apostolische Visitation stattfindet.