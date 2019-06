Als Unfallursache wird überhöhte Geschwindigkeit vermutet. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Die 25-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte.

Einsatz für die Rettung Freitagnacht in St. Georgen bei Neumarkt © Jürgen Fuchs

Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Auto Freitagnacht gegen 23.30 Uhr auf der B 92 von Neumarkt in der Steiermark in Richtung Mühlen. In einer starken Rechtskurve kam das Fahrzeug vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit links von der feuchten Fahrbahn ab, prallte gegen eine ansteigende Straßenböschung und überschlug sich mehrmals. Nach rund 50 Metern prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und kam seitlich zu liegen.