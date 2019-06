Parteienfinanzierung Nehammer will von SPÖ und FPÖ Offenlegung der Spenden

In Summe hat die ÖVP 2017 knapp drei Millionen Euro an Spenden lukriert. Die anderen Parteien verlangten umgehend eine Verschärfung der Parteispendenregeln. Die SPÖ sieht in den Aussagen von Nehammer ein "Täuschungsmanöver", dieser fordert nun SPÖ und FPÖ auf, ihre Spender offenzulegen.