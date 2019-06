Xi und Kim betonen Anstrengungen für Frieden in der Region

Chinas Präsident Xi Jinping und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben am zweiten Tag ihres Treffens in Pjöngjang eine Vertiefung der Beziehungen vereinbart. Das meldete am Freitag die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Demnach betonten die beiden die Bedeutung der Verbindung für den Frieden in der Region angesichts der "ernsthaften und komplizierten" internationalen Lage.