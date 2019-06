Zahlreiche Verletzte bei Anti-Russland-Protesten in Georgien

Bei den Protesten in Georgien sind in der Nacht auf Freitag über 50 Menschen verletzt worden. Demonstranten versuchten in der Hauptstadt Tiflis zunächst vergeblich, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Fernsehbilder zeigten, dass es zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Laut dem Gesundheitsministeriums sind 38 Sicherheitskräfte verletzt worden. Unter den Demonstranten habe es 16 Verwundete gegeben.