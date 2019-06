Irans Revolutionsgarden schossen US-"Spionagedrohne" ab

In der Krise zwischen den USA und dem Iran dreht sich die Eskalationsspirale weiter: Die iranischen Revolutionsgarden haben am Donnerstag eine "Spionagedrohne" der USA über der südlichen Provinz Hormozgan abgeschossen, berichtete das Sprachrohr der Eliteeinheit, Sepah News. "(Die Drohne) wurde abgeschossen, als sie in der Nähe des Bezirks Kouhmobarak in den iranischen Luftraum eindrang."