Eine 53-jährige Paragleiterin ist am Dienstag in Telfes im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) in einem Baum hängen geblieben. Die Frau war zu knapp über die Bäume geflogen, wurde dabei von einer Windböe erfasst und schließlich gegen einen Baum gedrückt, teilte die Polizei mit.

Sie musste von der Bergrettung Vorderes Stubaital geborgen werden. Die 53-Jährige erlitt laut Exekutive mittelschwere Frakturen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.