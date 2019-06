Internationaler Literaturpreis für "Saison der Wirbelstürme"

Die mexikanische Autorin Fernanda Melchor und die Übersetzerin Angelica Ammar bekommen für den Roman "Saison der Wirbelstürme" den Internationalen Literaturpreis 2019. Der Preis des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin und der Stiftung Elementarteilchen ist mit 35.000 Euro verbunden - 20.000 Euro gehen an die Autorin, 15.000 Euro an die Übersetzerin.