Trump läutet offiziell Wahlkampf für Wiederwahl-Mission ein

Mit einer Großkundgebung in Florida läutet US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Mittwoch offiziell seinen Wahlkampf für 2020 ein. Trump will am Dienstagabend um 20 Uhr Ortszeit - also um 2.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Mittwoch - im Amway Center in Orlando auftreten, das Platz für mindestens 20.000 Zuschauer bietet.