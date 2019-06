Brasilianerin Marta mit 17. WM-Tor bei Sieg gegen Italien

Italien, Brasilien und Australien stehen bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich im Achtelfinale. Italien holte sich trotz einer 0:1-(0:0)-Niederlage gegen Brasilien in Valenciennes den Sieg in der Gruppe C, dabei hatte das Tor von Marta historische Bedeutung. Mit ihrem Treffer in der 74. Minute per Elfmeter gelang ihr das insgesamt 17. Tor bei einer WM. Das ist ein neuer FIFA-Rekord.