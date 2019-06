Spanierin Perez neue Fraktionschefin der EU-Sozialdemokraten

Die Sozialdemokraten im EU-Parlament (S&D) haben am Dienstagnachmittag Iratxe Garcia Perez zur neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die spanische PSOE-Politikerin war die einzige Kandidatin und wurde per Akklamation von den Fraktionsmitgliedern in Brüssel gewählt. Sie folgt dem deutschen SPD-Abgeordneten Udo Bullmann in dieser Funktion.