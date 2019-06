Kärntnerin fügte sich Stichwunde laut Polizei wohl selbst zu

Eine 42-jährige Kärntnerin, die am Montagvormittag mit einer Stichwunde im Bauch vor ihrem Haus in Treffen (Bezirk Villach-Land) gefunden worden ist, dürfte sich die Verletzung selbst zugefügt haben. Die Frau hatte zuerst angegeben, überfallen worden zu sein - darauf gab es aber am Dienstag keine Hinweise mehr, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit.