O-Töne im Museumsquartier: Setz und Zeman zum Auftakt

Nach Setz (liest aus seinem aktuellen Erzählband "Der Trost runder Dinge") und Zeman (liest aus ihrem Roman "Immerjahn"), deren Auftritt vom musikalischen Duo Alicia Edelweiss und Lukas Lauermann eingeleitet wird, folgen in den Wochen darauf Karl-Markus Gauß (18.7.), Laura Freudenthaler (25.7.), Vea Kaiser (1.8.), Marlene Streeruwitz (8.8.), Robert Prosser ("Gemma Habibi" als Buchpremiere am 15.8.), Gertraud Klemm (Buchpremiere von "Hippocampus" am 22.8.) sowie Bettina Balaka ("Die Tauben von Brünn", Erstlesung am 29.8.). Als Debütanten stellen sich Katharina Pressl, Eva Woska-Nimmervoll, Marko Dinic, Angela Lehner, David Bröderbauer, Claudia Klingenschmid und Daria Wilke (neu: "Die Hyazinthenstimme") ein.